Exjugador del Real Madrid: "El fútbol era divertido hasta que entré allí"

Borja Valero, volante español de la Fiorentina, es un jugador salido de las canteras del Real Madrid. Sin embargo, sus recientes declaraciones sobre su paso por el club merengue dejó sorprendidos a los mismos fanáticos del cuadro madridista. Así fue su dura críticas contra su exinstitución.

“Para mí, el fútbol era algo divertido, pero paré de verlo de esta manera cuando entré en el Real Madrid, con 11 años”, detalló Borja Valero en entrevista al diario italiano La Gazzetta dello Sport, donde contó los pormenores del club que lo vio nacer en el fútbol.

“Me considero afortunado por haberlo conseguido, si no estaría muy triste. En mi formación he vivido con más de 300 chicos y el 85 por ciento de ellos fueron descartados. He visto muchas lágrimas en los chicos que salían de los equipos juveniles”, contó Borja Valero sobre su dura experiencia en el Real Madrid.

Ante ello, el actual volante de la Fiorentina opinó que son los jugadores “más famosos”, como el caso de Cristiano Ronaldo o Gareth Bale, quienes deben llevar de la mano a los más jóvenes de la cantera del Real Madrid.

“Le toca a los jugadores más famosos, los que tienen más éxito, transmitir los valores auténticos a los más jóvenes”, opinó Borja Valero sobre lo duro que es salir adelante en el Real Madrid.

A sus 31 años, Borja Valero destaca en la Fiorentina de Italia. Sin embargo, no lo pudo hacer en el Real Madrid donde se formó. (Foto: Getty Images)

Lo mejor de Borja Valero en Fiorentina