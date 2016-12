Ángel Cappa: "Real Madrid no tiene identidad futbolística"

Ángel Cappa, extécnico de Universitario de Deportes, generó repercusión en España por unas fuertes declaraciones contra el Real Madrid, club al cual señaló que “no tiene identidad futbolística” porque su presidente Florentino Pérez “no tiene ni idea de fútbol”.

“Florentino (Pérez), entre otras cosas, no tiene ni idea de fútbol. El Barcelona tiene identidad desde hace muchos años. Pero el Real Madrid no, porque piensa que se trata sólo de comprar cracks y no es así”, dijo Ángel Cappa durante la presentación de su libro ‘También nos roban el fútbol’.

“Ganar es siempre lo primero, el objetivo. Pero el juego también tiene un valor en sí mismo. Eso te acerca a la felicidad. Lo que hicieron el otro día (Andrés) Iniesta y Messi nos hizo a todos un poco más felices después de ver sus jugadas”, aseguró Ángel Cappa, sosteniendo lo dicho sobre el Real Madrid.

“Real Madrid tiene excelentes jugadores en cualquier puesto, pero no tiene una identidad futbolística. Compra jugadores, cambia de entrenador, de idea de juego. No tiene una identidad”, reafirmó Ángel Cappa su postura sobre el club merengue.

Ángel Cappa salió campeón del Apertura 2002 con Universitario de Deportes. Su presencia en el club crema fue breve y es muy conocido por haber sido asistente técnico de Jorge Valdano en el Real Madrid.

Ángel Cappa contra el Real Madrid