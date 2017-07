Real Madrid, Morata y Mbappé destacan en portadas internacionales

Real Madrid protagoniza las portadas de la prensa internacional por sus movimientos en el mercado de pases en Europa. Theo Hernández y Jesús Vallejo se integraron a la plantilla de Zinedine Zidane que busca repetir la gran temporada que hizo con el bicampeonato en la Champions League.

No obstante, sigue la incertidumbre con la situación de Álvaro Morata y Kylian Mbappé. El delantero español aún no define si seguirá en el Real Madrid o si optará por ir al Manchester United, que acaba de contratar al belga Romelu Lukaku. Por su parte, el atacante del AS Mónaco sigue en la duda de ir a España por elegir al Paris Saint Germain.

Por último, San Lorenzo de Almagro sacó un tremendo triunfo en Guayaquil ante Emelec que lo perfila hacia los cuartos de final de la Copa Libertadores. Recordemos que el ‘Ciclón’ eliminó al Flamengo de Paolo Guerrero y Miguel Trauco en el último minuto durante la fase de grupos.