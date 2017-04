Raúl Ruidíaz: sus mejores jugadas en el partido Morelia vs Pumas por la Liga MX

Raúl Ruidíaz volvió a convertirse en el ‘salvador’ de su equipo en la penúltima jornada de la Liga MX. El delantero peruano no solo destacó en el Morelia vs Pumas, si no también le dio el triunfo al conjunto ‘Monarquista’, que lucha por escapar del descenso.

Como es de costumbre desde su llegada al fútbol mexicano, Raúl Ruidíaz estuvo desde el arranque inquietando la portería rival donde terminó anotando un triplete.

Los goles del Morelia vs Pumas llegaron a través de la ‘Pulga’ (23’ 79’ y 86’) y de su compatriota Andy Polo (49’).

En la próxima jornada el equipo de Raúl Ruidíaz tendrá que visitar el Estadio BBVA Bancomer para enfrentar al Club Monterrey con el objetivo se sumar una victoria para sentenciar su permanencia en la máxima división del fútbol mexicano.

El show de Raúl Ruidíaz en el Morelia vs Pumas