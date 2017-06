Raúl Ruidíaz sorprende con palabras que entristece a hinchas del Monarcas Morelia

Raúl Ruidíaz tuvo una gran temporada con el Monarcas Morelia y a punta de goles logró lo que parecía imposible: salvarlo del descenso de manera agónica y ahora el peruano soltó unas declaraciones que más suenan a despedida.

“Hoy por hoy se comentan muchas cosas, yo en realidad quiero nuevos retos, estoy preparado para nuevos retos. Sé que el Draft es la próxima semana, así que ojalá salga algo bueno para mí. Creo que ya demostré para qué vine a México, vine a hacer goles y creo que vienen cosas buenas. Estoy preparado para nuevos retos”, declaró la ‘Pulga’ a ESPN.

“Yo en su momento llegué a conversar con Monarcas, que íbamos a estar de mutuo acuerdo que si llegaba a salir algo mejor para mí, lo íbamos a conversar y que en ningún momento ellos iban a poner ninguna traba. Después no he tenido ninguna conversación con ellos, el que está en constante comunicación con ellos es mi representante”, agregó.

Raúl Ruidíaz sabe que tiene una cláusula de rescisión y espera que las cosas puedan salir como lo tiene planeado.

“Sí, sé de la cláusula de salida. Gracias a Dios he tenido un excelente año y ojalá no tengamos que llegar a eso. Por todo lo que he hecho Monarcas, por todo lo que he logrado este año, lo bueno, tendrían que ponerse a pensar un poco en el crecimiento futbolístico que yo tendría”, concluyó.