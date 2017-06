10 cosas que no sabías de Radamel Falcao, delantero colombiano del AS Mónaco

Más conocido como el ‘Tigre de Santa Marta’, el delantero colombiano del AS Mónaco, Radamel Falcao, ha demostrado ser uno de los mejores delanteros de los últimos tiempos. No solo por su entrega dentro del campo, si no también por sus enormes gestos que realizó fuera del verde gramado.

Radamel Falcao ha pasado por varios momentos negativos en su vida, pero ha sabido levantarse y volver a reescribir su historia. Ante ello, la prensa siempre ha estado rendido ante el ‘cafetero’.

¿Logras adivinar algunas secretos del ‘9’ del AS Mónaco?

Los 10 datos ‘caletas’ de Radamel Falcao

1. Hijo de Radamel García y Carmenza Zárate, nace en Santa Marta el 10 de febrero de 1986. Su padre, un defensa central rudo y de buen cabezazo, juega en Unión Magdalena.

2. Radamel Falcao (13 años) juega en el fútbol profesional colombiano con Lanceros de Boyacá, institución que milita en la segunda división.

3. En el 2001, a punto de cumplir 15 años, es delantero en River Plate, club que tiene como referentes a los también colombianos Juan Pablo Ángel y Mario Alberto Yepes.

4. El apodo ‘El Tigre’ es invención de Gonzalo Ludueña, un compañero de inferiores en Argentina que, después de un partido en el que Radamel Falcao fue figura, lo rebautiza porque en el programa de televisión Fútbol de Primera, emitido cada fin de semana, galardonaban con el premio El Tigre Esso al mejor de la fecha.

5. Leonardo Astrada lo pone a debutar en primera división el 2005 frente a Gimnasia y Esgrima de la Plata. River es derrotado 2 a 1.

6. En 2007, Radamel Falcao anota su primera tripleta con la camiseta de River Plate y se casa con Lorelei Tarón, una argentina que conoce en una iglesia cristiana.

7. Porto, escuadra dirigida por André Villas-Boas, es su primer destino en el fútbol europeo. Con ellos obtiene la Copa de Portugal y la Europa League.

8. Radamel Falcao es transferido al Atlético de Madrid por 45 millones de dólares. En ese momento se convierte en el futbolista colombiano más caro de la historia.

9. En julio del año en curso, se edita la biografía Falcao: nacido para el gol, escrito por el periodista español Francisco Javier Díaz.

10. La foto de un niño que escribe con marcador negro en una camiseta blanca el nombre “Falcao” y el número nueve da la vuelta al mundo a través de las redes sociales.