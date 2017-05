¿Qué aportó Lionel Messi para que la FIFA levante la sanción?

El tema de la semana es Lionel Messi, y no por lo que hizo dentro del campo sino por la decisión de la FIFA, al levantar el castigo tras insultar a un árbitro brasileño en el partido entre Argentina vs Chile. Hasta el día viernes, el ‘10’ argentino quedó dolido por ver los partidos de su selección en la televisión, sin embargo, uno de sus aportes fue fundamental para que todo esto quede atrás.

“La AFA ayudó con la defensa y nosotros hicimos también nuestra parte. Lo bueno es que las cosas no salieron precisamente como algunos esperaban…”, explicó una fuente confiable involucrado en negociaciones con la FIFA a La Nación de Argentina. “Estaba en su casa de Castelldefels, cuando al rosarino le llegó la noticia. ‘Estoy muy feliz’, le dijo a la gente que estaba con él, una vez enterado de la decisión de la Comisión de Apelación. Expulsado una sola vez en su carrera, el día de su estreno en la mayor ante Hungría en 2005, a Messi no le preocupaba su expediente académico, le preocupaba jugar contra la Uruguay de su amigo Luis Suárez”, agrega el diario argentino.

Más información sobre el caso Lionel Messi

Lionel Messi murió en su ley. Para él, el insulto no iba dirigido directamente al árbitro. “Dije la co**** de su madre, no la co**** de tu madre”, se defendió el capitán de Argentina. Hasta ese 24 de marzo, la FIFA tomó la decisión de sancionar al atacante con cuatro partidos de Eliminatorias y 10 mil francos suizos de multa.

Finalmente, la Comisión de Apelación le dio la razón a Lionel Messi y la suspensión desapareció y volverá a vestirse de Albiceleste para jugar las Eliminatorias, entre esos partidos, a la Selección Peruana.

FIFA levantó el castigo de Messi y juega ante Perú

El argentino Lionel Messi quedó apto para jugar por su selección en las Eliminatorias Rusia 2018 y podrá enfrentar a Perú tras la fecha doble de octubre. La FIFA escuchó sus argumentos y le rebajó el castigo de manera oficial.

Esta sancionó con cuatro encuentros al atacante del Barcelona por presuntamente haber insultado a Emerson Augusto do Carvalho, primer asistente del colegiado, el brasileño Sandro Ricci, tras el partido de la fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 contra Chile el 23 de marzo.

La FIFA informa en un comunicado emitido este viernes que la Comisión de Apelación ha aceptado el recurso interpuesto por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en nombre de Messi para apelar la decisión adoptada por la Comisión Disciplinaria de la FIFA; “en consecuencia, se han levantado las sanciones que se le habían impuesto”.

“Tras la audiencia que tuvo lugar en Zúrich el pasado 4 de mayo, la Comisión de Apelación ha rechazado la decisión emitida por la Comisión Disciplinaria el 28 de marzo de 2017, mediante la cual, en aplicación del artículo 77 a) del Código Disciplinario de la FIFA (CDF), se declaró a Lionel Messi culpable de infringir el artículo 57 del CDF al pronunciar palabras injuriosas contra un árbitro asistente”, indica.

“Pese a que la Comisión de Apelación de la FIFA consideró reprochable la conducta del jugador Lionel Messi en dicho incidente, la misma determinó a su vez que las pruebas disponibles no eran suficientes para demostrar según los estándares adecuados – es decir, de manera completamente satisfactoria para los miembros de la Comisión de Apelación- la aplicabilidad del art. 77 a) del CDF, que permite a la Comisión Disciplinaria sancionar las faltas graves que no hubiesen advertido los oficiales de partido”, asegura.

El video que sentenció a Lionel Messi