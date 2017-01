Puma Carranza lapida a Chemo del Solar con polémico apodo

El asistente técnico de Universitario, el Puma Carranza opinó sobre la llegada de Chemo del Solar a Sporing Cristal y el haberse prácticamente desligado por completo del equipo ‘crema’

“Chemo es de Cristal, no se dan cuenta de que es pavo”, declaró entre risas el ‘ídolo’ del equipo merengue en una entrevista con radio Exitosa.

“Uno respeta [sus declaraciones]. Él es profesional, es trabajador y busca lo mejor para su familia. Ahí [en Sporting Cristal] lo van a corretear muchos hinchas”, comentó Carranza.

Esto fue lo que dijo el Puma Caranza sobre Chemo del Solar. (Video: YouTube)

Vale recordar que Chemo del Solar en sus últimas entrevistas con la prensa ha asegurado que Sporting Cristal es como “su casa” y está muy cómodo con el haberse convertido en entrenador nuevamente.

“La vida me ha golpeado muchísimo, tanto a nivel personal como laboral, y me ha enseñado. Yo ahora soy hincha mío y soy hincha del equipo en el que trabajo”, dijo este jueves en radio Ovación.

“Si uno revisa mi trayectoria como futbolista uno puede identificar que yo jugué en varios equipos, durante cuatro años jugué con Universitario, mi carrera duró 18 años. A pesar de eso a mí siempre me identificaron como futbolista de Universitario, pero a partir del año 2003 cuando ya me retiré y comencé a entrenar, estuve en el Villarreal B dos años, luego un mes y medio en Argentina con Colón y en 2005 llegué a Cristal”, comentó Chemo del Solar para justificar que no tiene más nada que ver con Universitario.