París Saint Germain o PSG no terminó feliz la pasada temporada en la Liga 1, en la que terminó segundo, detrás del AS Mónaco, y tampoco en la Champions League, donde fue eliminado de manera increíble e histórica por el Barcelona (4-0 en la ida en parís y 6-1 en la vuelta en España) y por ello no tuvieron problemas en meter su mano en el bolsillo de atrás para mostrar su gorda billetera.

¿Intimidar a los rivales en el mercado de fichajes de verano en Europa? Quizá, pero el PSG ya viene desde hace un tiempo dando grandes bombazos en el tema de fichajes. El dinero no es problema, aunque igual debe respetar el ‘Fair Play’ económico impuesto por la UEFA y que castiga con severidad en caso se incumpla.

Igual, PSG tiene 220 millones de euros para fichar en este mercado de traspasos, y se habla que destinaría cerca de 100 millones de esos para contratar al gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, hoy en el Borussia Dortmund. Todo, según el diario Le Perisien.

Pero no solo tiene en mente reforzar la delantera. En el plan de Unai Emery, el DT español del club parisino, están en fichar un arquero, dos defensas y, si le queda un “sencillo”, un volante.