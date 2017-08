¿PSG se burló del Barcelona en Twitter? La pregunta que todos se hacen

Luego de varios años, este miércoles se vio a un Barcelona incapaz de reaccionar ante un empoderado Real Madrid que no necesitó de Cristiano Ronaldo para ganar por un cómodo 2-0 y llevarse la Supercopa de España.

Parece que la salida de Neymar le ha caído pésimo al cuadro azulgrana. Recién para este fin de semana buscará lavarse la cara cuando reciba al Betis en el inicio de LaLiga Santander.

Y a propósito de la derrota del Barcelona, apareció en Twitter una publicación de la cuenta oficial en ingles del PSG que muchos creen que fue para burlarse.

Con solo un emoticón de carcajada, en el tuit sale una foto de Neymar riéndose con los brazos extendidos. Fue lanzado minutos antes del final del partido y hasta ahora su finalidad es una incógnita.

Aquí te lo dejamos en captura de pantalla por si las moscas, así que no te lo pierdas.

Just stop you have 0 followers pic.twitter.com/e63rdLlHsZ