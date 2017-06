PSG ‘desaparece’ a Marco Verratti de su equipo para esta temporada

El francés Marco Verratti sigue siendo el tema de la semana tras su posible fichaje al Barcelona. Por otro lado, PSG acabó con las especulaciones y tomó una decisión previa a sus próximas presentaciones como pretemporada, eliminando a su joven estrella dentro de última publicación en Twitter.

Marco Verratti no aparece en la publicación oficial de PSG que anuncia la gira del PSG por Estados Unidos. Dentro de la imagen aparecen Di María, Marquinhos, Thiago Silva, Cavani y Lucas Moura, pero no el francés, quien no estará disponible para los partidos amistosos contra la Roma, Tottenham y Juventus.

Además, Marco Verratti tampoco ha sido escogido para posar para el cartel que presenta la equipación visitante del conjunto francés de cara a la próxima temporada. Rabiot, Lucas Moura, Draxler, Thiago Silva y Marquinhos sí aparecen con la equipación amarilla, pero no Verratti.

El centrocampista italiano Marco Verratti, que está de vacaciones en Ibiza, acudió ayer a la capital francesa para reunirse con la dirección del París Saint Germain (PSG) para un encuentro en el que oficializó su voluntad de dejar el club, que a su vez no está dispuesto a dejarlo marchar.

La información fue revelada inicialmente por “L’Equipe”, que dijo que Marco Verratti se había reunido con Nasser Al Khelaïfi, aunque hoy “Le Parisien” puntualizó que la entrevista no fue con el presidente del PSG, sino con el director deportivo, Antero Henrique.

El futbolista, que está siendo cortejado en particular por el Barcelona, estuvo acompañado de su agente, Donato Di Campli, y quiso aprovechar este viaje exprés hoy mismo estaba de vuelta en Ibiza para notificar sus intenciones de cambiar de equipo, aunque le quedan cuatro años de contrato.