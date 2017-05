Premier League y todo lo que está en juego en la última jornada

La Premier League 2016/2017 echa el cierre este domingo con la disputa de la trigésima octava jornada, en la que, con el campeón (Chelsea) y el descenso (Hull City, Middlesbrough y Sunderland) ya decidido, sólo falta por conocer qué equipos estarán la temporada que viene en la Liga de Campeones.

Manchester City, Liverpool y Arsenal se jugarán las dos plazas restantes, puesto que Chelsea y Tottenham Hotspur ya han reservado su billete para estar la próxima campaña en la máxima competición continental.

El City de Pep Guardiola, tercero en la tabla, dos puntos por encima del Liverpool y con tres más que el Arsenal, parte como el favorito para hacerse con una de las dos plazas, puesto que un empate – o incluso una derrota- en campo del Watford, que ya no se juega nada y que cambiará de técnico en verano, le bastaría.

Los azules de Mánchester hicieron los deberes el pasado martes al ganar al West Bromwich Albion (3-1) y ahora lo tienen todo a su favor. El domingo, Guardiola podrá contar con Vincent Kompany, quien se retiró con molestias frente a los ‘Baggies’, y con John Stones, que le podría arrebatar la titularidad a Nicolás Otamendi.

“Es un partido crucial para nosotros, una final. Pero todo está en nuestras manos, tenemos que salir ahí y ganar. Llevamos tres victorias consecutivas, pero aún nos faltan 95, 96 minutos por disputar”, comentó el técnico catalán, que aseguró que en el City “habrá cambios este verano”.

Con el City prácticamente con uno de los dos billetes para la Champions, el restante se lo disputarán Liverpool y Arsenal, que se enfrentan en casa con el Middlesbrough (15:00 GMT) y el Everton (15:00 GMT), respectivamente.

Un triunfo sobre el ya descendido ‘Boro’ daría a los de Jürgen Klopp el pase directo para la Liga de Campeones, pero una derrota por 0-2, unido a un empate 1-1 del Arsenal frente a los ‘Toffees’ obligaría a jugar una eliminatoria de desempate.

“La Champions es una competición maravillosa, por muchas razones: puedes ganar mucho dinero, dinero con el que no contamos el pasado año. Pero somos un club sin problemas económicos y con dinero para gastar. Estar el año que viene en el torneo sería poner la guinda al pastel”, comentó el técnico alemán, que tiene la duda hasta última hora de Roberto Firmino, por lo que podría jugar con el mismo ‘once’ que goleó el pasado domingo en Londres al West Ham (0-4).

El irregular Arsenal, con la duda sobre si seguirá o no su entrenador, Arsene Wenger, más allá de este curso, confía en un tropiezo de los ‘Reds’ y en un último empujón ante el Everton para no faltar a su cita puntual con la Champions.

El conjunto del norte de Londres es el equipo que lo tiene, a priori, más complicado, pero no se da por vencido, y espera lograr el ansiado billete y culminar la temporada levantado el título de la FA Cup en la final del próximo 27 de mayo ante el Chelsea (17:30 GMT).

“No soy un hombre que apueste, y creo que las opciones que tengamos no importan ahora: somos profesionales y saldremos a ganar. Queremos que todos den el 100 %, como se suele hacer en Inglaterra”, señaló el veterano Wenger.

Por decidir, además de la Champions, el ‘Pichichi’, el premio al máximo goleador de la competición. Con sus cuatro goles del jueves en la goleada de Tottenham en Leicester (1-6), el inglés Harry Kane se ha colocado en lo más alto en la lista de artilleros, con 26 tantos, dos más que el belga Romelu Lukaku (Everton) y tres por encima del chileno Alexis Sánchez (Arsenal).

En la jornada también habrá numerosas despedidas, no sólo las de Hull City, Middlesbrough y Sunderland, que competirán la temporada que viene en la Championship, sino la de veteranos futbolistas como John Terry o Pablo Zabaleta, quienes han confirmado que no continuarán en el Chelsea y en el Manchester City, respectivamente.

Última jornada (38) de la Premier League:

- Domingo 21 de mayo:

Arsenal vs Everton (15:00 GMT),

Burnley vs West Ham United (15:00 GMT)

Chelsea vs Sunderland (15:00 GMT)

Hull City vs Tottenham Hotspur (15:00 GMT)

Leicester vs Bournemouth (15:00 GMT)

Liverpool vs Middlesbrough (15:00 GMT)

Manchester United vs Crystal Palace (15:00 GMT)

Southampton vs Stoke City (15:00 GMT)

Swansea City vs West Bromwich Albion (15:00 GMT)

Watford vs Manchester City (15:00 GMT)