Premier League tendrá cambios en sus camisetas para la temporada 2017-2018

La Premier League, máxima categoría del fútbol inglés, presentó en febrero del año pasado el nuevo logo que luce desde la temporada 2016-2017.

El nuevo diseño, que carece de patrocinador, muestra la cabeza alzada del icónico león, que ha formado parte del logo desde su lanzamiento en 1992, mirando hacia la derecha, con una corona y con la mención ‘Premier League’ o ‘PL’.

La idea de las autoridades de la liga inglesa fue desligarse por completo del patrocidador Barclays (valorizado en 51,2 millones de euro anuales) para que su nombre cobre identidad propia.

Y siguiendo con el rebranding, para la temporada 2017-2018 tendrá un nuevo cambio en sus camisetas, que ha generado opiniones divididas de los hinchas mediante redes sociales.

Como se recuerda, los números y nombres de los dorsales de las camisetas de todos los equipos de la Premier League tienen la mismo forma para todos desde tiempos lejanos. El último rediseño de estos sucedió en la temporada 2006-2007.

Es por eso que las marcas que confeccionan las camisetas deben tener gran cuidado con la elaboración de estas al momento de ubicar los dorsales y sponsor para que se obtenga un producto de calidad.

Derecha: tipografía hasta de 2005/06 | Izquierda: tipografía desde 2006/07

Ya está aprobado el nuevo diseño de números y letras producidos Sporting iD, empresa que ha trabajado la personalización (dorsales, logos y parches) de camisetas de la Premier League desde hace más de 20 años.

Para la temporada 2017-2018 los clubes podrán escoger entre cinco colores para sus dorsales. Eso sí, los parches serán los mismos que se han venido usando en la presente temporada.

Take a look at the new style of names and numbers that will feature on #PL kits from the 2017/18 season onwards… pic.twitter.com/9us3GgqG16