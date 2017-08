Phillip Butters destroza a Alianza Lima: ¿título de qué ha ganado?

Phillip Butters es uno de los periodistas más controvertidos del Perú y no tuvo problemas para “ponerse” la camiseta de Universitario de Deportes al momento de hablar del título de campeón de “Alianza Lima2:http://peru.com/videojuegos/playstation/pes-2018-alianza-lima-y-sporting-cristal-son-confirmados-videojuego-noticia-528815 en el torneo Apertura.

No se guardó nada. Phillip Butters empezó su programa en radio Exitosa preguntándose: “¿título de qué ha ganado Alianza Lima?”, todo con el fondo de una de las canciones más famosas del cuadro aliancista.

“Yo tengo una gran comprensión lectora, no presumo pero estoy por encima del promedio y lo que no entiendo es, ¿título de qué ha ganado Alianza Lima?”, expresó Butters.

“Yo he nacido crema, he crecido crema, soy hincha de Universitario, nunca he usado otra camiseta que no sea la crema”, precisó Phillip, pero no contaba con la respuesta del ‘Tigrillo’ Carlos Navarro.

“¿No tienes una foto con tu camiseta del Liverpool?”, soltó Navarro y Butters solo pudo aceptarlo.