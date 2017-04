Periodista argentino compara a Leao Butrón con Gianluigi Butrón

Leao Butrón fue el responsable que Alianza Lima empatara 0-0 ante Independiente por la Copa Sudamericana. El arquero de 40 años mostró su experiencia y fue eficiente ante todas las intervenciones de los atacantes argentinos. Un periodista argentino comparó en redes sociales al peruano con el italiano Gianluigi Buffon.

“El compacto de atajadas de Butrón es notable. Además de Leao podría llamarse Gianluigi (Buffon), hoy”, señaló el periodista Daniel Arcucci.

El arquero peruano Leao Butrón tuvo buenas actuaciones y se llevó los elogios de los hinchas de Alianza Lima. Además, jugadores y el técnico de Independiente reconocieron la gran participación del guardameta durante el partido.

Leao Butrón explicó el verdadero motivo de cómo atajó el penal en el primer tiempo. Iban 19 minutos del primer tiempo cuando Emmanuel Gigliotti tuvo la gran ocasión de la noche para abrir el marcador y cambiar la historia del partido, sin embargo, el ‘1’ de Alianza Lima enmudeció el Estadio Libertadores de América tirándose a la izquierda.

“El penal es de Germán Pacheco. Yo me iba a tirar a la derecha. Pacheco se me acerca y me pide por favor que me tire a la izquierda. Le pregunté si estaba seguro y me dijo que sí”, comentó Leao Butrón.

“Tengo que agradecerle. Para eso están los compañeros, para decirnos cosas que a veces se nos escapan. Me contó que una vez Gigliotti falló un penal contra Boca o no sé. El penal es un poquito de suerte, pero la suerte la tuve de tener a Pacheco de compañero”, agregó.

