Pep Guardiola y la crítica a su propio equipo: "Manchester City estaba lleno de veteranos"

No tuvo problemas en reconocerlo. El DT español del Manchester City Pep Guardiola aseguró que cuando llegó al club inglés, se encontró con una plantilla muy vieja, con jugadores veteranos, que había logrado mucho, pero urgían un cambio.

Pep afirmó que ese fue un legado de su predecesor, el chileno Manuel Pellegrini.

“Ahora, con Txiki, intentamos hacer los cambios necesarios para reforzar el equipo. Era el más veterano de la Premier. Un equipo que había logrado muchos éxitos, pero que se había hecho mayor. Lo rejuvenecimos algo con Gabriel Jesús, Gundogan, Sané y lo tenemos que seguir haciendo. He jugado con ocho o nueve jugadores de la liga de Pellegrini”, afirmó el exDT del Barcelona en una entrevista a L’Esportiu.

En otro momento, Guardiola dijo que hay mucho trabajo para convertir al Manchester City en un equipo millonario o poderoso, a un club grande de Europa.

“Espero pasármelo tan bien como en la primera. Porque he disfrutado. Hay gente que dice que no ha ido bien, pero la excepción es lo que habíamos hecho hasta ahora. Siete años de entrenador profesional y seis ligas ganadas, y con respecto a la que se perdió, tendríamos mucho que debatir. Siempre en finales de Champions. Este año no hemos estado, pero es que el Barça tampoco ha llegado cada año a semifinales. El City es un gran equipo, ha estado cinco años seguidos en Champions, el único equipo inglés que lo ha conseguido, pero llegar hasta el Barça, el Real Madrid, el Bayern, la Juventus…es muy complicado. Necesitas tiempo, una década”, concluyó.