¿Pep Guardiola le hizo un guiño al chileno Alexis Sánchez?

No es desconocido que Pep Guardiola buscará reforzar su escuadra de cara a la próxima temporada, luego de la actual en la que no tuvo la suerte de campañas anteriores en otras ligas. Este viernes, en rueda de prensa previo al duelo entre Arsenal vs Manchester City por la Premier League, le lanzó flores al chileno Alexis Sánchez.

Como se recuerda, Alexis Sánchez se negó a renovar contrato con el Arsenal y busca un equipo que “tenga mentalidad ganadora” y sea candidato a ganar títulos.

“Agüero es más delantero que Alexis, pero Sánchez es muy bueno. Puede jugar en ambas bandas. Los dos son granes jugadores”, destacó Pep Guardiola, quien también se refirió a las críticas que recibe Arsene Wenger.

“Arsene es muy profesional, como lo son los jugadores de Arsenal. Quieren ganar todos sus partidos, no hay problema con eso”, señaló Guardiola.