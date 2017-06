Pedro Troglio explicó el empate de Universitario frente a Municipal

El entrenador Pedro Troglio se pronunció, en conferencia de prensa, sobre el empate conseguido por Universitario de Deportes frente a Municipal por la octava jornada del Torneo Apertura donde volvió a criticar las decisiones arbitrales.

“Mano clara y penal, pasó en el partido pasado y ahora, pero me quedo con el juego. Me encantaría estar en mi país y hablar, pero acá soy un extranjero y tengo que tener cuidado de lo que digo. No he podido trabajar en paz con la totalidad del plantel, los convocados, lesionados, viajes, cansancio, es muy difícil y lo vamos a seguir viviendo”.

Pedro Troglio reconoció la propuesta de su equipo frente a Municipal, pero que no estuvieron muy finos a la hora de definir.

“Un partido duro, un equipo que se defiende muy bien con mucha gente en defensa, tuvimos la pelota, siempre en campo de ellos, pero no pudimos entrar. Guastavino le dio un poco más de manejo, hubo una jugada que pudo desequilibrarlo, pero no hubo más espacios”.

Cabe resaltar que Universitario tendrá que enfrentar en la próxima jornada del Torneo Apertura a Alianza Atlético en el Estadio Monumental.