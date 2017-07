Dybala insultó a Higuaín por broma pesada en plena transmisión en vivo

VIDEO. Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín son grandes amigos tras coincidir ambos en la Juventus de Turín. Sin embargo, un hecho que protagonizaron ambos se volvió viral. Al parecer al joven delantero argentino no le gustó una broma que le jugó el ‘Pipita’ y llegó a insultarlo en plena transmisión en vivo en redes sociales.

Paulo Dybala estaba compartiendo un momento de intimidad con sus seguidores en redes sociales con una transmisión en vivo. Aprovechando que se encontraba en la concentración de la Juventus en Estados Unidos, Gonzalo Higuaín no desaprovechó su oportunidad para jugarle una broma a su compatriota, pero no todo salió como esperaba.

Se especula en estos días que Paulo Dybala había terminado su relación con su novia Antonella Cavallieri y que ya se encontraba saliendo con la modelo y cantante argentina Oriana Sabatini. Por ello, Gonzalo Higuaín aprovechó y le comentó que la citada amiga estaba en línea siguiendo la transmisión en vivo.

A Paulo Dybala no le asentó bien lo dicho por Gonzalo Higuaín y le respondió fuerte. “Para pajero. No le des de comer a la gente”, dijo el delantero de la Juventus a su compañero, pero hacerle saber que no continuara en el mismo sentido de conversación para seguir con sus seguidores en línea. El hecho se volvió viral en redes sociales.

¿Oriana Sabatina, la nueva novia de Dybala?