Paolo Guerrero habló sobre posibilidad de regresar a Europa

El delantero peruano Paolo Guerrero no descartó su posibilidad de regresar a Europa, pero dijo que ese es un tema que le compete a su empresario resolver, mientras tanto, él es feliz en el Flamengo, en donde se siente realizado.

Ante la consulta de la posibilidad de que vuelva al fútbol europeo, Guerrero señaló que, por ahora, solo está enfocado en su club y ese tema lo deja en manos de sus empresarios.

“Lo único que puedo decir es que hoy me siento feliz y realizado en Flamengo, todo mi foco está aquí. No tengo la intención de convertirme en ídolo, no me siento así. Quiero ser siempre un jugador importante para el equipo con el fin de ayudar para conquistar títulos, que es lo más importante”, declaró Guerrero a El Comercio.

Asimismo, el goleador peruano reconoció que su adaptación en el Flamengo fue complicado, pero que a base de trabajo pudo convertirse en un jugador importante.

“Me es imposible decir que no sentí fastidio por mi primera temporada acá, aunque sentía ansiedad principalmente. Felizmente supe trabajar bien mi parte mental y sacar provecho de eso, los goles no demoraron y las buenas actuaciones comenzaron a aparecer”, añadió ‘El Depredador’.

Guerrero lleva 19 goles en la presente temporada con el Flamengo.