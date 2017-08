Neymar tuvo sorpresiva reacción por minuto de silencio por atentado en Barcelona

El delantero brasileño Neymar tuvo una sorpresiva reacción antes del partido entre PSG vs Toulouse en el Parque de Los Príncipes por la Liga 1, cuando se solicitó un minuto de silencio por las víctimas del atentado terrorista en Barcelona. Video de YouTube.

Todos los jugadores, abrazados en el centro del campo y Neymar, cabizbajo, pensativo, tocado. El brasileño tuvo sentimientos encontrados por el minuto de silencio. Recordó que vivió muchos años en esa bella ciudad catalana.

Simplemente no pudo más y botó unas lágrimas, intentó secarse los ojos y los sollozos no se hicieron esperar. Pero no había tiempo, había que meterse en el partido y se recuperó.

LO que vino luego fue otra noche mágica: jugadas de lujos, asistencias, goles, golazos. Neymar se robó todos los flashes y hace ilusionar a los hinchas del PSG de cara a la Champions League.