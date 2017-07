Neymar: LaLiga española denunciará al PSG ante la UEFA

El posible fichaje de Neymar por el París Saint Germain (PSG) todavía no es oficial (ni siquiera está cerrado), pero desde la presidencia de LaLiga española han anunciado de manera pública que denunciarán al club francés ante la UEFA por infringir el ‘Fair Play’ financiero.

Bien reza el dicho: “guerra avisada no mata gente”. El tema de Neymar está bastante caliente y está a punto de explotar.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha declarado al diario Mundo Deportivo desde Miami, donde está para presenciar el clásico del fútbol español entre Barcelona vs Real Madrid, que iniciará una denuncia formal contra el PSG ante la UEFA y de no tener respuesta, irá hasta la FIFA. Incluso a los tribunales de Francia y España.

“Lo haremos porque infringe las normas del ‘fair play’ financiero de la UEFA y las normas de competencia de la Unión Europea. Vamos a denunciar en la UEFA y si no hace caso, lo llevaremos a tribunales suizos de la competencia y en Bruselas y no descartamos los propios tribunales de Francia y España”, indicó.

Sin embargo, Tebas, indica que esta acción no solo es por el caso de Neymar, sino por los que podrían venir en un futuro cercano.

“No, es por todo lo que sale a nivel de medios de comunicación y porque estaba previsto hacerlo. Si no lo hicimos antes fue porque quería plantear primero el problema en el entorno de la UEFA y así se lo dije al presidente Ceferin, pero no ha dado tiempo. Lo que leo me preocupa y LaLiga no puede estar de brazos cruzados. No es un tema del Barça, es un tema del fútbol español, hoy es el Barça, pero mañana puede ser el Real Madrid, el Atleti u otro”, aseguró.

Incluso, Tebas confesó que en mayo se reunión con el presidente y dueño del PSG, Nasser Al-Khelaifi, y la conversación fue bastante tensa.

“Hace unos dos mese recibí en LaLiga al presidente de PSG y ya le dije lo que íbamos a hacer y los motivos. Se enfadó conmigo y me dijo que no lo entendía. Tenemos relación porque no hay que olvidar que gestionan los derechos de televisión del fútbol español, pero LaLiga debe defender a nuestros clubs ante estas situaciones”, concluyó.