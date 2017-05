Newell's Old Boys: el increíble y polémico banderazo de sus hinchas

El clásico de la ciudad de Rosario comenzó a jugarse con un imponente banderazo que los hinchas de Newell’s Old Boys organizaron a su primer equipo.

El estadio Marcelo Bielsa se vio colmado por miles de hinchas leprosos, quienes no solo iluminaron el cielo rosarino con fuegos artificiales, sino que cubrieron las tribunas con banderolas que generaron más de una polémica.

Y es que en algunas de las banderas se pudo leer la frase “Matar al sin aliento”, algo que fue muy repudiado por los medios de comunicación argentino.

Asimismo, los hinchas de Newell’s Old Boys exhibieron ataúdes con los colores de Rosario Central, algo que también generó un sinnúmero de comentarios.

El clásico entre Newell’s Old Boys vs Rosario Central se disputará este domingo y las medidas de seguridad son extremas para este partido, considerado por muchos como más extremo que el mismo enfrentamiento entre Boca Juniors vs River Plate.