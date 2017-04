Necaxa vs Morelia EN VIVO: ver EN DIRECTO con Andy Polo por la Liga MX

Necaxa vs Morelia se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 22 de abril a partir de las 9:00 pm (Horario peruano y mexicano) desde el Estadio Victoria de Aguascalientes con el peruano Andy Polo, por la jornada 15 del Clausura 2017 de la Liga MX. Esta partido será transmitido en México por las señales de TDN y Gala TV.

La lesión de Raúl Ruidíaz complicó al Monarcas Morelia en la pasada jornada de la Liga MX y conllevó a la derrota en casa ante León. Sin embargo, este sábado debe buscar la victoria si o si para escapar del descenso ante Necaxa por la fecha 15. Andy Polo sería el único peruano en la cancha.

Sin embargo, la lesión de Raúl Ruidíaz no ha sido de consideración y podría dar la sorpresa este sábado en el once titular del Morelia. Finalmente la decisión final será la del Roberto Hernández si usa a la ‘Pulga’ junto a Andy Polo, quien también no jugó la final de la Copa MX.

Con el capítulo cerrado de la Copa MX, que terminó con el título del Chivas, Morelia solo tiene el objetivo de asegurar la permanencia en la Liga MX y una victoria en el campo del Necaxa será importante a tres jornadas del final de la etapa regular ¿Llegará jugar Raúl Ruidíaz junto a Andy Polo en esta fecha?

Necaxa vs Morelia: alineaciones probables

Necaxa: Marcelo Barovero, Marcos González, Mario De Luna, Bryan Beckeles, Jairo González, Manuel Iturra, Xavier Báez, Michel García, Edson Puch, Jesús Isijara, Claudio Riaño. DT: Luis Alfonso Sosa.

Morelia: Felipe Rodríguez, Gabriel Achilier, Enrique Pérez, Emanuel Loeschbor, Sebastián Vegas, Rodrigo Millar, Diego Valdés, Aldo Rocha, Miguel Ángel Sansores, Jefferson Cuero, Andy Polo. DT: Roberto Hernández.

Estadio: Victoria, Aguascalientes.