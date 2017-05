Mundial Sub 20: Uruguay venció 1-0 a Arabia Saudita y avanzó a cuartos

Uruguay se impuso este miércoles por 1-0 a Arabia Saudita en un complicado partido que resolvió de penalti y se las verá con en los cuartos de final del Mundial Sub 20 de Corea del Sur 2017 con Portugal, otro de los favoritos para levantar el título.

Durante la primera mitad, los saudíes tuvieron bien maniatados a Uruguay hasta el punto de que fueron suyas las mejores ocasiones a la contra, sobre todo cada vez que intervino Alkhulaif, el más talentoso en ataque del equipo asiático.

Arabia Saudita ralentizó el juego todo lo que pudo, le cerró los costados a Olivera y Rodríguez y rara vez dejó sin escolta a Valverde, lo que deparó un Uruguay incómodo, faltó de ritmo y profundidad.

Sin embargo, a los tres minutos de la reanudación una mano inocente de Aldosari en el área dio al traste con todo el ejercicio de orden y contención saudí.

El capitán de Uruguay, Nicolás De la Cruz, que venía de fallar una pena máxima contra Italia, la estampó con rabia en la red.

El gol relajó a Uruguay, que pudo hilar su mejor fútbol cuando por fin lograron mezclar Valverde, Betancur, Schiappacasse o el propio De la Cruz.

En una de esas llegó la mejor ocasión para Uruguay cuando un centro de Rodríguez fue repelido por los saudíes.

De aquí al final los asiáticos apenas pudieron inquietar a Uruguay, que tuvo la peor noticia en la amarilla que le sacaron a Betancur (que pudo ver una segunda por un codazo) y que le hará perderse el partido con Portugal de cuartos por acumulación de amonestaciones.

Uruguay se las verá con Portugal en Daejeon el próximo 4 de junio a las 9:00 GMT por los cuartos de final del Mundial Sub 20 de Corea del Sur.

