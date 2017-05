Mundial Sub 20: Portugal decepciona en debut y Uruguay logra gran resultado

El Mundial Sub 20 que se disputa en Corea del Sur vio jugada este domingo su segunda jornada de partidos, teniendo como destacados la derrota de Portugal en su debut y el gran triunfo de Uruguay ante Italia.

La jornada empezó con la victoria de Zambia contra Portugal por 2-1. Los africanos demostraron que no vinieron de paseo al certamen mundial y asestaron un gran golpe al conjunto europeo.

Otra selección del ‘Viejo Continente’ que no la pasó bien fue Italia, aunque al frente tuvo ala siempre aguerrida Uruguay que se llevó el partido por 1-0, con gol en el último cuarto de hora.

Costa Rica también decepcionó en su estreno luego de caer por 1-0 ante Irán, mientras que Japón se impuso ante Sudáfrica por 2-1.

El lunes, la selección de Ecuador hará su debut ante Estados Unidos, mientras que Francia hará lo propio ante Honduras.

El rol de partidos para la jornada del lunes en el Mundial Sub 20:

France vs Honduras – 03:00

Ecuador vs Estados Unidos – 03:00

Vietnam vs Nueva Zelanda – 06:00

Saudi Arabia vs Senegal – 06:00