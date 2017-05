"Maduro asesino": el mensaje de los hinchas en el Mundial Sub 20

La FIFA es claro con no mezclara la política con el fútbol, por lo que la televisión tiene prohibido mostrar mensajes que involucren temas más allá de lo deportivo; sin embargo, este sábado se coló un cartel en contra de Nicolás Maduro en el partido Venezuela vs Alemania por el Mundial Sub 20.

La “vinotinto” se impuso con claridad en Daejeon a una de las selecciones que aterrizaban como favoritas en el país asiático gracias a una excelente actuación de Soteldo y Peñaranda, y también de Peña y Córdova, goleadores en la segunda mitad.

El primer gol llegó tras una habilidosa pillería del delantero que ha militado cedido en los filiales de Las Palmas y que le permitió anotar a puerta vacía, mientras que Córdova remachó una jugada colectiva tres minutos después que certificó la superioridad venezolana ante los teutones.

Pero al minuto 26 el partido quedó de lado, pues apareció en las pantallas la pancarta que decía “Maduro asesino”. En cuestión de minutos la imagen se viralizó en redes sociales y no se habló más que de ella.

Como se recuerda, la oposición venezolana cumplió este sábado 50 días de protestas contra el presidente Nicolás Maduro, que no retrocede en su propuesta de convocar una asamblea nacional constituyente.

Esto se dijo en redes sociales

Mas temprano, en la victoria de Venezuela sobre Alemania, muestras de cariño en el estadio hacia maduro#SomosMillonesPorElCAMBIO #20Mayo pic.twitter.com/fL4kHvEbUu — Javier Romero (@Javierito321) 20 de mayo de 2017

¡Ay, vere el juego ALEMANIA-VENEZUELA!

-



MADURO MAMAGUEVO ASESINO BRUJA pic.twitter.com/dYjoNhxr2H — . (@Adiinson) 20 de mayo de 2017

Lo mejor del partido, Vinotinto promete para mucho más #SomosMilones "MADURO MAMAGUEVO ASESINO BRUJA" Venezuela 2 Alemania 0 #Cracks pic.twitter.com/zxhv6P7Vgc — Jose Angel Fuentes (@Fuentes_Jose) 20 de mayo de 2017