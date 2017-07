Milan oficializó el fichaje del argentino Lucas Biglia

El Milan ha anunciado la contratación para las tres próximas temporadas del argentino Lucas Biglia, tras el acuerdo alcanzado con el Lazio, club en el que el centrocampista ha militado en las últimas cuatro campañas.

El futbolista sudamericano, de 31 años y 49 veces internacional con Argentina, inició su carrera profesional con el Argentinos Juniors en julio del 2004 y después defendió los colores del Independiente. En la máxima categoría argentina jugó 66 encuentros y marcó un gol.

Biglia emigró después a Europa y se asentó en el fútbol belga como jugador de Anderlecht, en el que militó durante siete años. El centrocampista destacó en el cuadro de Bruselas y fue reclutado por el Lazio, con el que debutó en julio del 2013, ante el Udinese.

Lucas Biglia is now a Red and Black! https://t.co/iuVv5jLrjL #welcomeBiglia