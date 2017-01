Miguel Traucio: el antes, durante y después del debut profesional con Flamengo

Miguel Trauco fue el tema del fin de semana en Perú y Brasil, luego de debutar de manera profesional con el Flamengo, donde asistió a Paolo Guerrero y anotó para el 4-1 en el campeonato brasileño. La web oficial del club publicó un video que la televisión no te mostró, y muestra cómo se vivió entre bastidores antes, durante y después del partido.

Un debut soñado tuvo Miguel Trauco este sábado con el Flamengo. El lateral peruano fue titular en el partido ante el Boavista por el Torneo Carioca y anotó uno de los goles de la victoria del Mengao por 4-1.

Transcurría el octavo minuto del segundo tiempo cuando Miguel Trauco solo el balón para hacer una perfecta diagonal desde la banda hasta el centro del área y recibir un gran pase que le permitió rematar al arco.

“Estoy muy contento por todo. He venido trabajando para toso eso. Lo más importante es que a pesar del gol, se pudo sacar los tres puntos. El centro que le di a Paolo Guerrro me dio más confianza y gracias a Dios se me dio todo bien”, declaró Miguel Trauco al final del partido.

“Todo suma y ahora hay que pensar en el siguiente rival”, puntualizó Miguel Trauco cuando le preguntaron por sus impresiones tras el encuentro.

el antes, durante y después de miguel trauco con el flamengo

primeras palabras de miguel trauco tras el debut con flamengo

narración del gol de miguel trauco con el Flamengo