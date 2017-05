México vs Venezuela EN VIVO y EN DIRECTO por el Mundial Sub 20 vía DirecTV Sports y TDN

Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido México vs Venezuela por la tercera jornada del Grupo B del Mundial Sub 20 de Corea del Sur este viernes 26 de mayo desde las 03:00 a.m. (hora peruana). El encuentro se disputará en el Suwon World Cup Stadium y será televisado por DirecTV Sports y TDN.

México vs Venezuela – alineaciones

México: Por confirmar.

Venezuela: Por confirmar.

Estadio: Suwon World Cup Stadium (Suwon).

Hora: 03:00 a.m. (hora peruana).

Canal de transmisión: DirecTV Sports (para Latinoamérica) y TDN (para México).

México vs Venezuela – previa

Este viernes, por la tercera fecha del Mundial Sub 20 de Corea del Sur, la sorprendente selección de Venezuela se ve las caras con un duro rival: México, obligado a ganar para asegurar su pase a la siguiente fase.

En la jornada pasada, Venezuela aplastó 7-0 a Vanuatu y se convirtió en el primer equipo en clasificarse para octavos de final.

Vanuatu, que apuntaba maneras tras darle un susto a México en la primera jornada, le duró a la “vinotinto” media hora, lo que tardó en rematar de cabeza a la red Velásquez un centro de Peñaranda.

Poco después, el videoarbitraje fue protagonista al validar poco después otro tanto de cabeza de Córdova que inicialmente el árbitro había anulado por fuera de juego.

En el segundo tramo, Venezuela, dueño y señor de la pelota, no tuvo misericordia del coladero isleño y le endosó al conjunto de Oceanía otros cinco, uno de ellos un penalti anotado por el portero Faríñez, convirtiéndose así en el primer equipo en pasar matemáticamente a octavos de final y dejando a Sergio Córdova como máximo anotador del torneo.

Por su parte, México empató sin goles ante Alemania en un partido en que ambos conjuntos le echaron más ganas que acierto y en el que el portero de Pachuca Abraham Romero acabó siendo providencial para asegurar un puto para los norteamericanos.

A la tricolor le basta así un empate en el último cruce con Venezuela para pasar como segunda de grupo a octavos de final.

Venezuela 7-0 Vanuatu

México 0-0 Alemania

EFE