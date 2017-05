México vs Vanuatu: EN VIVO y EN DIRECTO por el Mundial Sub 20 de Corea del Sur vía TDN Televisa

Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido México vs Vanuatu por la primera fecha del Grupo B del Mundial Sub 20 de Corea del Sur este sábado 20 de mayo desde las 03:00 a.m. (hora peruana y mexicana). El encuentro se disputará en el estadio Daejeon World Cup y será televisado por TDN (solo para México).

México vs Vanuatu – alineaciones

México: Por confirmar.

Vanuatu: Por confirmar.

Estadio Daejeon World Cup Stadium (Daejeon).

Hora: 03:00 a.m. (hora peruana y mexicana).

Canal de transmisión: TDN (solo para México).

México vs Vanuatu – en vivo

México vs Vanuatu – Previa

Un nutrido grupo de selecciones, en el que están equipos como Argentina, Uruguay, Francia o México, tratarán de heredar en el Mundial sub’20 de Corea del Sur la corona que se ciño hace dos años Serbia en Nueva Zelanda.

Precisamente la selección azteca es una de las que arranca su participación este sábado cuando enfrenta a la débil (en el papel) Vanuatu, un país insular localizado en el océano Pacífico Sur.

México, dirigido por Marco Antonio Ruiz, ha completado una intensa preparación en China antes del inicio del torneo contra Vanuatu en Daejeon, en el que se presenta como partido más fácil dentro del grupo B.

El ‘tri’ según su técnico está preparado para competir con cualquiera, ir paso a paso y demostrar que acude con un equipo con “hambre” de volver a alcanzar altas cotas.

Los otros componentes del grupo son Venezuela, selección que lidera el atacante Adalberto Peñaranda, de amplia experiencia ya en la Primera división española, y la potente Alemania, otra de las favoritas a luchar por llegar lejos.

EFE