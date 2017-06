México vs Senegal EN VIVO y EN DIRECTO por los octavos de final del Mundial Sub 20 vía canal DirecTV Sports

Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido México vs Senegal por los octavos de final del Mundial Sub 20 de Corea del Sur este jueves 01 de junio desde las 02:30 a.m. (hora peruana). El encuentro se disputará en el estadio Sungui Arena Park y será televisado por DirecTV Sports.

México vs Senegal – en vivo

México vs Senegal – previa

Este jueves las selecciones de México y Senegal abren la última jornada de los octavos de final del Campeonato Mundial Sub 20 que se desarrolla en Corea del Sur.

Como se recuerda, la selección ‘Azteca’ selló su clasificación a esta instancia pese a caer en la última fecha de la fase de grupos ante Venezuela.

El partido entre la ‘Vinotinto’ y los ‘Aztecas’ terminó con victoria por la mínima (0-1) del cuadro sudamericano, con un gol al minuto 33 de Sergio Córdova.

México pudo mantener la segunda posición y así asegurar su participación en la siguiente fase a pesar de haber empatado a cuatro puntos con Alemania.