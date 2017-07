México y Jamaica se ven las caras en Denver por la Copa Oro

Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido México vs Jamaica por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Oro 2017 este jueves 13 de julio desde las 09:30 p.m. (hora peruana). El encuentro se disputará en el estadio Sports Authority Field at Mile High y será televisado por Univisión, Televisa, TDN y Sky.

México vs Jamaica – Alineaciones

México: Por confirmar.

Jamaica: Por confirmar.

Estadio: Sports Authority Field at Mile High (Denver, Colorado).

Hora: 09:30 p.m. (hora peruana).

Canales de transmisión:

México: Canal 5 Televisa, Sky HD, TDN , UnivisionTDN, SKY Planeta Fútbol, Azteca 7.

Estados Unidos: Fox Sports GO, FOX Soccer Match Pass, Futbol de Primera Radio, Univision Deportes USA , Westwood One Sports, Fox Sports 1 USA , Univision USA , fuboTV, Univision NOW , Univision Deportes En Vivo.

España: beIN Sports Connect España, beIN Sports Spain, Movistar+.

México vs Jamaica – Previa

La segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Oro 2017 culmina este jueves con el partido entre las selecciones de México y Jamaica, ambas punteros con tres puntos del Grupo C.

La selección de México fue de menos a más en su debut en el torneo para sellar con una inapelable ventaja de 3-1 su enfrentamiento con El Salvador y llega motivado a este encuentro.

Ante los salvadoreños, Hedgardo Marín puso temprano en ventaja al Tri, a los 8 minutos, pero Nelson Bonillaigualó el marcador.

México parecía enfrentarse de nuevo a los fantasmas que ya acosaron al equipo mayor, el mismo que disputó en Rusia la Copa Confederaciones, pero antes de la media hora el volante del León Elías Hernández se encargó de inclinar de nuevo la balanza. Finalmente, Orbelín Pineda amplió a 3-1 a los 55 minutos.

Por su parte, Jamaica sacó a relucir su mayor experiencia internacional en el segundo tiempo y derrotó por 0-2 a Curazao el domingo en el partido inaugural del grupo.

Los jamaiquinos abrieron el marcador a los 58 minutos mediante su centrodelantero Romario Williams y convirtieron el segundo tanto a los 73 con Darren Mattocks.