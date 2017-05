México vs Irlanda VER EN VIVO ONLINE GRATIS TV: por amistoso en New Jersey

México vs Irlanda se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este jueves 1 de junio a partir de las 7:00 pm (Horario peruano y mexicano – 12:00 am GMT del viernes – 8:00 pm EEUU Costa Este), desde el MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos, por amistoso internacional previo a las Eliminatorias Rusia 2018 de la CONCACAF y la Copa Confederaciones. Este partido será transmitido en México por las señales de TDN, TV Azteca y ESPN Deportes. En Estados Unidos se verá por Univisión Deportes.

La selección de México, dirigida por el colombiano Juan Carlos Osorio, se enfrenta este jueves con Irlanda en MetLife Stadium de New Jersey, en el último partido de preparación antes de los encuentros de eliminatoria mundialista de junio y la Copa Confederaciones.

México lidera la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial Rusia 2018 con tres victorias, un empate y 10 puntos, tres más que Costa Rica y buscará derrotar el 8 de junio a Honduras y el 11 a Estados Unidos para firmar su pase al Mundial.

En esos duelos, el México de Osorio tendrá la ventaja de jugar como local, pero deberá mostrar buen rendimiento porque ambos rivales están necesitados de puntos; para llegar con el equipo en forma. El DT del ‘Tri’ usará el amistoso de mañana con el objetivo de ver cómo están sus jugadores. Aunque buscará ganar, el funcionamiento será la meta primera del estratega.

México e Irlanda se han enfrentado cinco veces con una victoria de los mexicanos y cuatro empates y hay expectativas por el duelo de este jueves luego de que en el anterior amistoso en Estados Unidos, México perdió el pasado sábado, 1-2 ante Croacia.

México hará cambios en su alineación y se espera el regreso del defensa Rafael Márquez, líder del equipo, recuperado de una cirugía de espalda.

Después de recibir a Honduras y Estados Unidos en el Estadio Azteca, México jugará la Copa Confederaciones de Rusia en la que enfrentará en la fase de grupos a Portugal, Rusia y Nueva Zelanda. Varios de los que jueguen este jueves deben ser figuras importantes en esa otra competencia.

Irlanda, dirigido por Martin O’Neill, aparece en el segundo lugar del grupo D de la Eliminatoria de Europa para la Copa Mundial con tres victorias, dos empates y 11 puntos, los mismos del líder Serbia y usará el encuentro y un amistoso con Uruguay como preparación antes de enfrentar a Austria el 11 de junio en Dublin.

México vs Croacia: alineaciones probables

México: Alfredo Talavera; Héctor Moreno, Diego Reyes, Rafael Márquez, Miguel Layún; Elías Hernández, Marco Fabiánn, Jonathan dos Santos, Andrés Guardado; Javier Hernández, Carlos Vela. Entrenador: Juan Carlos Osorio.

Irlanda: Keiren Westwood; Cyrus Christie, John Egan, Alex Pearce, Robbie Brady; Aiden McGeady, Jeff Hendrick, Conor Hourihane, Jonathan Hayes; James McClean, Kevin Doyle. Entrenador: Martin O’Neill.

Árbitro: Por designar

Estadio: MetLife Stadium, New Jersey.

Hora: 19:00 horas (00:00 GMT).

México cayó ante Croacia en amistoso

