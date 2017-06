México vs Inglaterra EN VIVO y EN DIRECTO por el Mundial Sub 20 vía Canal 5, TDN y DirecTV Sports

Sigue el partido México vs Inglaterra por los cuartos de final del Mundial Sub 20 este lunes 05 de junio desde las 06:00 a.m. (hora peruana). El encuentro se disputará en el estadio Cheonan Baekseok y será televisado por Canal 5, TDN y DirecTV Sports.

México vs Inglaterra – Previa

Este lunes se definen a los dos últimos semifinalistas del Campeonato Mundial Sub 20, donde la selección de México tendrá la oportunidad de ser una de ellas si consigue superar a Inglaterra.

El equipos Azteca consiguió su pase a cuartos de final luego de lograr este jueves una victoria agónica (1-0) sobre Senegal.

En Incheon, México tuvo que esperar hasta el penúltimo minuto para marcar el único gol del partido ante los africanos, que se habían quedado con diez a falta de 18 minutos para el final.

En todo caso, el tanto de Ronaldo Cisneros supuso una victoria merecida para una tricolor que volvió a dejar patente su falta de acierto en los últimos metros, algo en lo que deberá mejorar cuando se cite con Inglaterra.

Por su parte, dos goles del delantero del Everton Ademola Lookman bastaron para que Inglaterra se plantara entre los mejores ocho del torneo luego de superar a Costa Rica.

Los hombres entrenados por Paul Simpson, también entre los favoritos para alzarse con el título.

