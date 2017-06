Messi le respondió fuerte y claro a Cristiano Ronaldo en entrevista

VIDEO. Hace unos días, Cristiano Ronaldo sorprendió con sus palabras sobre Lionel Messi, dejando de lado su supuesta rivalidad, según él, inventada por la prensa deportiva. En el mismo sentido, el astro del FC Barcelona se expresó sobre el atacante del Real Madrid con estas palabras.

“Es un grandísimo jugador que tiene muchísimas cualidades como todo el mundo sabe. Que año tras año se supera y por eso es uno de los mejores del mundo”, declaró Lionel Messi en entrevista con la prensa china, devolviendo lo dicho por Cristiano Ronaldo quien también lo elogió en la previa de la final de la Champions League.

“Siempre lo dije. Creo que es algo que ha creado la prensa. Nosotros lo que queremos cada uno es hacer lo mejor posible cada año y dar lo mejor para nuestro equipo. Lo que se habla afuera, personalmente, no le doy importancia”, aseguró Lionel Messi descartando cualquier rivalidad dentro o fuera de la cancha con Cristiano Ronaldo.

Por último, Lionel Messi enfatizó su deseo de renovar contrato con el FC Barcelona y poder culminar su carrera profesional en el club culé.

“Es lo que siempre quise y siempre soñé. Siempre lo he dicho, me gustaría terminar mi carrera en Barcelona”, reconfirmó Lionel Messi, dejando en el aire la posibilidad de retirarse con la camiseta de Newell’s Old Boys, club del cual es hincha en Argentina.

Messi y su colección de camisetas