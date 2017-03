Melgar vs Emelec: Christian Ramos y su mensaje al "Dominó"

El defensa Christian Ramos está de regreso en Perú, pero en calidad de visitante, ya que el zaguero nacional forma parte de la plantilla de Emelec, que este martes enfrenta a Melgar en Arequipa por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Venimos con todos los ánimos de sacar los tres puntos. Melgar juega bien y en Arequipa se hace muy fuerte, pero vamos a ver más videos para contrarrestar sus ataques”, manifestó el defensa nacional.

Christian Ramos no quiso confirmar su titularidad en el partido entre Melgar vs Emelec. “Yo estoy preparado para jugar, pero el técnico es el que decide”, indicó.

“En lo personal estoy muy bien, he venido jugando, aunque en las últimas fechas no me tocó. Pero llegó muy bien física y emocionalmente”, agregó el defensor del Emelec ecuatoriano.

El Melgar vs Emelec se disputará este martes en el estadio de la UNSA a las 17:30 horas de Perú (22:30 horas GMT).