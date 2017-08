"Me pidieron que le haga daño a Neymar por salir del Barcelona"

Todas las reacciones que genera la llegada de Neymar al París Saint Germain (PSG) son noticias y más cuando se trata de un potencial rival en la cancha, a quien pidieron a través del Twitter que le haga daño al brasileño cuando lo tenga al frente.

Si duda, la Liga 1 de Francia va a ganar protagonismo en el mundo. La llegada de Neymar cambia el panorama mundial y los ojos estarán puestos sobre el campeonato galo de primera división.

El defensa del Guingamp, Jordan Ikoko, dijo que espera que Neymar debute ante ellos la próxima fecha de la Liga 1, algo que solo sucederá si llegan los papeles del brasileño procedentes del Barcelona.

Sin embargo, eso no es lo que llamó la atención de las palabras de Ikoko, sino lo que mencionó que le piden en Twitter.

“En Twitter leo por todas partes: ‘Hazle daño’. Yo no soy así. Se queda en fútbol. Voy a ser agresivo como debo serlo sobre un terreno de juego. No voy a ir a hacerle daño ni a ser un espectador de ese partido”, expresó el lateral derecho.

“No tengo miedo, no me digo que es el partido de mi vida. No pienso demasiado. No voy a mirar sus vídeos, voy a tener una semana tranquila, como siempre. No haré un plan anti-Neymar. Eso no existe. Quiero darme el placer de enfrentarme a alguien como él. Si me hace un ‘cañito’ no bajaré la cabeza. Es Neymar, lo esperamos de él”, agregó.

La presencia de Neymar en la próxima fecha de la Liga 1 con el PSG es bastante difícil, debido a que los papeles y el transfer no llegan a las oficinas del club parisino.