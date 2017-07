Liberman bromeó con denuncia de Maradona: "Una vez me recibió en ropa interior"

VIDEO. Martín Liberman trató de comentar la reciente acusación sexual contra Diego Maradona de una forma particular. El polémico comentarista de FOX Sports reveló en su programa una anécdota que vivió cuando entrevistó al exastro argentino hace varios años.

“En enero de 1995. En un hotel y llegó a la puerta de su habitación. Diego (Maradona) estaba en su cama y dice ‘Entrá fiera’. Yo no sabía que hacer porque estaba en calzones. No eran como los boxers de hoy. Y luego me dijo: ‘Me vas a estar mirando o vas a ser la nota’”, confesó Martín Liberman en su programa de señal abierta en Argentina.

En ese sentido, Martín Liberman intentó explicar así que la denuncia de acoso sexual hecha por la colega rusa Ekaterina Nadolskaya sería “incomprobable”, debido a la personalidad efusiva que Diego Maradona siempre toma sus entrevistas.

Además, la panelista del programa de Martín Liberman respaldó la teoría del periodista de FOX Sports al contar que dicha reportera rusa tiene antecedentes similares de denuncias de acoso sexual en su país, por lo que Diego Maradona estaría más tranquilo con esta situación que le está tocando vivir.

