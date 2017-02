Southampton sufrió gol mal anulado de Gabbiadini en final de EFL Cup

VIDEO. La jugada polémica de la final de la EFL Cup. Manolo Gabbiadini había puesto la sorpresa para el Southampton al hacer el 1-0 ante el Manchester United. Sin embargo, el delantero italiano no podía creer que el línea arbitral había levantado la bandera. Pero todo fue un error que le pueda costar el título a los ‘Saints’.

Video: Gabbiadini scores but his goal is ruled offside, still 0-0 #EFLCupFinal pic.twitter.com/wSBZeZOJBq