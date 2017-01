Manchester United vs Liverpool EN VIVO y EN DIRECTO: fecha, hora y canal del partido por la Premier League vía ESPN 2

Sigue aquí EN VIVO y EN DIRECTO el partido Manchester United vs Liverpool por la fecha 21 de la Premier League este domingo 15 de enero desde las 11:00 a.m. (hora peruana). El partido se jugará en el estadio Old Trafford y se televisará para Latinoamérica por EPSN 2.

Manchester United vs Liverpool – alineaciones

Manchester United: Por confirmar.

Liverpool: Por confirmar.

Estadio: Old Trafford.

Hora: 11:00 a.m. (hora peruana)

Canal de transmisión: EPSN 2

Manchester United vs Liverpool – previa

Para cerrar la jornada 21 de la Premier League, el Manchester United recibe el domingo en Old Trafford al Liverpool. José Mourinho podrá contar de nuevo con Zlatan Ibrahimovic, quien se perdió el triunfo del pasado martes sobre el Hull en la Copa de la Liga (2-0).

En los ‘Reds’, que llegan tras sucumbir ante el Southampton en la ida de semifinales de la EFL Cup (1-0), la principal ausencia es la del extremo senegalés Sadio Mané, que también disputará el torneo africano.

Jürgen Klopp podrá, sin embargo, contar de nuevo con Jordan Henderson, Joel Matip y Philippe Coutinho. El mediapunta brasileño, que ya jugó unos minutos el miércoles, podría ser titular por primera vez desde su aparatosa lesión de tobillo.

El partido Manchester United vs Liverpool se jugará este domingo desde las 11:00 a.m. (hora peruana) y será televisado por ESPN 2 (canal 42, 506 y 482 de Movistar TV) (canal 65 de Claro TV) (canal 625 y 1623 de DirecTV).

Manchester United y Liverpool se enfrentaron en octubre del 2016 e igualaron 0-0. (Video: YouTube)