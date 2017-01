Manchester United vs Hull City VER EN VIVO: EN DIRECTO por la Capital One Cup

EN DIRECTO Old Trafford abrirá sus puertas para albergar el partido Manchester United vs Hull City, que podrás seguirlo EN VIVOONLINE este martes 10 de enero a partir de las 15:00 (horario peruano) por la Capital One Cup. El duelo será transmitido por DirecTV Sports (canal 610 – DirecTV).

Manchester United vs Hull City por la Capital One Cup | Alineaciones

Manchester United: David De Gea, Christopher Smalling, Eric Bailly, Antonio Valencia, Marouane Fellaini, Henrij Mjitaryán, Daley Blind, Ander Herrera, Paul Pogba, Zlatan Ibrahimović y Anthony Martial.

Hull City: Allan McGregor, Andrew Robertson, Alex Bruce, Harry Maguire, Curtis Davies, David Meyler, Tom Huddlestone, Robert Snodgrass, Jake Livermore, Abel Hernández y Dieumerci Mbokani.

Así terminó el último partido Manchester United vs Hull City