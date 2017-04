Europa League: así quedaron las llaves de semifinales tras sorteo

El Manchester United será el rival del Celta de Vigo en las semifinales de la Europa League, según el resultado del sorteo que se realizó este viernes en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza. El Olympique Lyon hará lo propio ante el Ajax de Holanda.

La ida se jugará en el campo del Celta de Vigo, el 4 de mayo; mientras la vuelta tendrá lugar en el Old Trafford del Manchester United, el 11 del mismo mes. Lo mismo sucederá en el Amsterdam Arena del Ajax primero para definir finalmente en el Stade des Lumières del Olympique Lyon.

José Mourinho va en busca del único título que le falta al Manchester United en sus vitrinas. La Europa League, cuya final se jugará en el Friend Arena de Estocolmo, es el principal objetivo de esta temporada para el entrenador portugués, que no pudo dar lucha por la Premier League.

Calendario de semifinales de la Europa League

Ida – 4 de mayo

Vuelta – 11 de mayo

Orden de la Final (24 de mayo, Friends Arena de Estocolmo)

Ganador semifinal 1 vs Ganador semifinal 2

The official result of the #UELdraw!



Reaction https://t.co/1F6yFGexzJpic.twitter.com/ewNoUGOwJX

UEFA