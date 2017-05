Friends Arena: así luce el estadio de la gran final de la Europa League

El Manchester United buscará la Europa League, el título que le falta en su palmarés, ante un Ajax que tratará de conseguir su segundo cetro en esta competición tras lograr la Copa de la UEFA en 1992 en el imponente Friends Arena de Solna, en Estocolmo (Suecia).

El Manchester United accedió a la final de la Europa League en Estocolmo tras eliminar al Celta de Vigo y el Ajax dejón afuera al Olympique Lyon de la disputa en el Friends Arena de Solna.

El que gane entre Manchester United vs Ajax heredará el trono del Sevilla, campeón de la Europa League en las tres anteriores ediciones y que domina el palmarés con cinco coronas.

Será la tercera ocasión que se dispute una final anglo-holandesa después de la Copa de la UEFA (Europa League) 1974/74 en la que el Feyenoord superó al Tottenham y la de la temporada 1980/81, en la que el Ipswich Town superó al AZ 67.

España domina el historial de la Europa League con 16 títulos, cuatro más que Inglaterra. Italia es tercera con diez.

