Los 10 clubes más valiosos del mundo a final de temporada, según revista Forbes

Real Madrid conquistó todos los títulos que tuvo a disposición esta temporada. Por ello, el cuadro merengue domina el fútbol a nivel de clubes. Sin embargo, ello no se pudo evidenciar en el reciente ranking de los clubes más valiosos del mundo, según la revista Forbes.

Aunque parezca extraño, Real Madrid se ubica en el tercer lugar con 3 mil 580 millones de dólares en el ranking Forbes de los clubes más valiosos del mundo, pese a coronarse campeón en LaLiga Santander de España y en la Champions League, tras vencer a Juventus en Cardiff.

Quien se sitúa en el primer lugar es Manchester United, ganador de la Europa League, seguido del Barcelona, acérrimo rival del Real Madrid. Sin duda, el ranking Forbes es toda una sorpresa para el más fiel de los hinchas de Cristiano Ronaldo y compañía.

Manchester United is the world’s most valuable soccer team, worth $3.69 billion https://t.co/gZZLjpiZqv pic.twitter.com/mqzjpf27Ou