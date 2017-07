Manchester United: ¿José Mourinho le puso la cruz a ecuatoriano Antonio Valencia?

Manchester United jugó el lunes un amistoso contra el Salt Lake City como parte de su gira de pretemporada por Estados Unidos. Fue triunfo de los ‘Red Devils’ por 2-1, pero lo que más llamó la atención fue la decisión que tomó José Mourinho ante una acción del ecuatoriano Antonio Valencia.

¿Qué pasó? A los 66 minutos del partido, Antonio Valencia cometió una dura entrada contra Saucedo. El árbitro del partido reconoció que esa falta merecía tarjeta roja, pero prefirió advertir a José Mourinho de ello y le sugirió que apure el cambio de su jugador para evitar quedarse con 10 jugadores.

Sí, el árbitro Allen Chapman le avisó a Mourinho para que haga el cambio, pero el entrenador luso le dijo “no” y el juez procedió a expulsar al ecuatoriano. Es decir, el DT uso prefirió quedarse con 10 jugadores a salvarle el pellejo Valencia.

Sin embargo, el exentrenador del Real Madrid y hoy en el Manchester United dio a entender que se negó al cambio a modo de protesta, ya que Saucedo mereció ser expulsado en una acción anterior, cuando lesionó a Juan Mata.

“El retraso se debe a que el árbitro me pidió que cambiara al jugador y no lo hice. Saucedo estuvo realmente agresivo durante toda la segunda parte, con lo que le ocurrió a Mata (le lesionó al inicio del encuentro) y en algunas otras acciones peligrosas. La gente joven se entusiasma jugando contra el United pero pasan de tener una mentalidad de partido amistoso a una muy diferente. Pero es pretemporada, no hay problema y también es una experiencia para nosotros jugar con un futbolista menos”, expresó Mourinho al final del encuentro.