Luis Tejada no será considerado en la Selección de Panamá

¿Es buena o mala noticia? El delantero panameño Luis Tejada, nuevo jugador de Universitario de Deportes, no será tomado en cuenta por Hernán Darío Gómez en la selección de su país.

Esto permitirá a Luis Tejada meterse de lleno en los trabajos con Universitario, aunque el no jugar por la selección de Panamá le resta bonos como jugador internacional. Al menos en la ‘U’ están contentos con esta medida.

Sin embargo, ello no quiere decir que Tejada no pueda ser tomado en cuenta más adelante. El ‘Bolillo’ Gómez no llamará al ‘Diente de Oro’ para la Copa Centroamericana (torneo que no está dentro del calendario FIFA y a la que los clubes no tienen obligación de soltar jugadores) ya que tiene la idea de convocar a futbolistas más jóvenes.

“El técnico Hernán Darío Gómez hizo un llamamiento de 33 jugadores que entrenan para disputar la Copa Centroamericana y la lista oficial de 23 jugadores debe salir el 7 de enero. Por el momento, Luis Tejada no está dentro de los 33 jugadores que fueron llamados a entrenar, pero si está dentro de los 50 que son elegibles. Las posibilidades de Tejada son pocas porque el profesor está utilizando este torneo para observar jugadores nuevos para el futuro”, indicó Adan De Gracia, jefe de prensa de la Federación Panameña, al programa ‘Negrini Lo Sabe’ a Radio Ovación.

“Este torneo de Copa Centroamericana no está dentro de las llamadas fechas FIFA. Si los clubes consideran que los jugadores son necesarios para sus competencia, tienen toda la potestad de rechazar la convocatoria para este torneo. Uno de los jugadores convocados para entrenar fue Sergio Moreno, de Deportivo Municipal (de Perú) pero no fue cedido por su club porque tienen que jugar la Copa Libertadores”, indicó.