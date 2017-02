Luis Suárez será demandado por el Comité Técnico de Árbitros por esta frase

Luis Suárez terminó expulsado a final del partido y se perderá la final de la Copa del Rey. El uruguayo terminó con impotencia y más adelante declaró ante la prensa. La expresión sarcástica del atacante le costó caro, pues el Comité Técnico de Árbitros decidió denunciarlo ante la Competición por sus últimas palabras.

Luis Suárez se mostró muy crítico con la actuación de Gil Manzano en el encuentro contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou. “Me río de mi expulsión, es algo que se veía venir. Ha pasado lo que quería. Estoy indignado”, señaló el uruguayo. “La segunda cartulina no es ni falta. El árbitro no me ha dado ninguna explicación, como siempre”, sentenció.

La denuncia del Comité de Árbitros expone a una sanción de entre dos y tres partidos. Por otro lado, Barcelona anuncia que recurrirá la tarjeta para que el delantero puega jugar la final ante Alavés o Celta.

La indignación de Messi a Suárez en Copa del Rey

Pocos segundos después del término del partido, las cámaras enfocaron la actitud de Lionel Messi contra Luis Suárez, con un gesto negando con la cabeza y pareció recomendarle que no hablara con el árbitro Gil Manzano para protestarle la expulsión.

Sin duda, el uruguayo Luis Suárez mostró impotencia luego de ver la roja y no poder disputar la final de la Copa del Rey. En el video se muestra cómo Lionel Messi mueve la cabeza de un lado a otro y no se sabe con certeza a qué se refería exactamente, sin embargo, se especula que no contará con su compañero en la final.

Por otro lado, Diego Simeone se mostró bastante ofuscado con la eliminación y en conferencia de prensa habló muy fuerte por el arbitraje. “Tengo claro que en la Champions tenemos más opciones que en la Copa y en la Liga”. ¿Su última frase ante la prensa? “Hay que felicitar al Barcelona por manejar todo muy bien”.