Luis Enrique se despidió del Barcelona con emotivo mensaje

Luis Enrique, entrenador del Barcelona, que este domingo, ante el Eibar (4-2), dirigió por última vez a su equipo en el banquillo del Camp Nou, valoró positivamente su etapa en el club azulgrana, en el que, en su opinión, ha sido un “líder”.

“Sin este perfil de jugadores y sin todas las individualidades es imposible acceder a estos títulos. Vine para ser un líder, lo he sido. Vine a ganar títulos y lo he conseguido. Lo he hecho a mi manera, a mi estilo. No tengo nada que reprocharme”, ha valorado en la rueda de prensa posterior al último partido liguero del curso.

No le da importancia Luis Enrique al legado que dejará en la historia del club azulgrana – “quedara lo que la gente opine”, ha dicho – y ha preferido destacar “el cariño de los jugadores, el club, y la afición” a lo largo de las últimas tres temporadas.

“Me he considerado un afortunado porque este club ha confiado en mí, tanto en mi etapa como jugador como en la de entrenador. La valoración solo puede ser positiva”, ha añadido.

En cualquier caso, Luis Enrique ha considerado que el Real Madrid ha sido el “justo vencedor” del campeonato y ha lamentado la falta de “regularidad” de su equipo, especialmente en el primer tramo de la temporada.

“Como reproche creo que no hemos sido lo suficientemente regulares, especialmente en el inicio de temporada, y eso lo hemos pagado”, ha agregado.