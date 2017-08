Luis Enrique cerca del Chelsea: ¿Qué pasó con Antonio Conte?

Pasó de ser un simple rumor a tomar mucha fuerza en las última horas. La prensa europea señala este miércoles que la situación de Antonio Conte en el Chelsea es muy delicada y el nombre de Luis Enrique suena con bastante fuerza.

Pero, ¿qué pasó? Al parecer, el caso del delantero hispano-brasileño Diego Costa le está costando muy caro a Antonio Conte y la directiva del Chelsea está disconforme por cómo está llevando el caso el entrenador italiano.

El que le haya comunicado vía Whatsapp a Costa que se busque otro equipo, no fue lo mejor. Luego, la rebeldía del delantero de no presentarse a la pretemportada y negarse a entrenar con la reserva, solo aumentó la desazón no solo entre la dirigencia, sino también entre los jugadores. La derrota en el estreno ante el Burnley en Stamford Bridge fue una clara muestra.

Peor, la relación de Antonio Conte con la directora general del Chelsea, Marina Granovskaia, está rota y ello ha colmado la paciencia del magnate dueño del club, Roman Abramovich, quien ya ha empezado a tantear nombres para reemplazar a Conte, ello según el diario Sport Bild.

Thomas Tuchel, exDT del Borussia Dortmund y Luis Enrique, exDT del Barcelona, son los que suenan con fuerza. Estaremos atentos.